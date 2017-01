Twitter galeotto per Annalynne McCord

Capezzolo in vista... per errore

10/1/2012

In topless "per errore" su Twitter, con tanto di capezzolo in vista e boom di accessi per Annalynne McCord, la sexy stellina del serial tv "90210" che ha postato una sua foto mettendo in subbuglio i suoi fans. Foto immediatamente ritirata e poi ripubblicata con le dovute correzioni. Ma l'"incidente" le ha dato un bel po' di visibilità...

foto Twitter

Passo falso quindi, ma a dire il vero molto ben "architettato", per l'attrice 24enne, che ha giocato un po' con i suoi fans a fare la sexy femme fatale. Il capezzolo "di troppo" sembra piuttosto un buon escamotage per attirare l'attenzione.



Piano perfettamente riuscito. Annalynne ha postato l'autoscatto e si è accorta solo dopo l'invio che nello specchio si vedeva anche il seno. Peccato!!! Intanto la foto ha fatto il giro di Internet.