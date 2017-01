Elisabetta, una doccia di erotismo

La Gregoraci supersexy in spiaggia

10/1/2012

Continuano le vacanze di Lady Briatore in Kenya. La Gregoraci sta “svernando” a Malindi e ogni giorno sfoggia il suo fisico mozzafiato stretto in bikini succinti e supersexy. Eccola mentre si esibisce in una doccia a luci rosse sotto lo sguardo vigile di Flavio. Poi la coppia si regala una passeggiata mano nella mano come due innamorati al primo appuntamento.

foto Olycom

Elisabetta ha mise per ogni giorno: dal due pezzi a triangolo che esalta le sue forme perfette alla canottierina copricostume in tinta, occhialoni da sole e fascia per i capelli neri. Briatore, invece, preferisce coprire la pancia con comode magliette e boxer. Eccolo sfoggiare una t-shirt grigia con l'immagine di Rocky. La showgirl di Soverato per rinfrescarsi e togliersi la salsedine dal corpo, si abbandona sensuale a una doccia in spiaggia, mentre Flavio la osserva e la controlla come un bodyguard.