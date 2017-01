Lady Gaga provoca in copertina

A seno nudo su "L'Uomo Vogue"

10/1/2012

Copertina di prestigio, quella di L'Uomo Vogue e ennesimo scandalo per Lady Gaga, che in un servizio fotografico a lei dedicato, mostra il seno nudo e un look tra il cibernetico e il futuristico. Per Miss Germanotta il nuovo anno inizia all'insegna della provocazione.

foto L'Uomo Vogue

La popstar si aggiudica anche questa volta il primo posto in quanto a stravaganza e trasgressione. Come sempre è il suo look a farla da padrone. Stavolta Lady Gaga però pesca a piene mani dall'arte contemporanea per trasformarsi, come scrive Francesco Bonami, in una "scultura-cantante".



I tempi della macelleria sanguinolenta sono passati, adesso Lady Provocazione preferisce una sobria giacca nera e un paio di pantaloni classici e una struttura metallica e "robotica" sul braccio destro e sulla faccia.



Parole d'ordine: stupire, trasgredire. Ancora una volta, per cavalcare l'onda del gossip, che la vede sempre protagonista, performer mutante e sognatrice.