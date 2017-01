Amanda, calendario hot per Taranto

La pornostar si candida a primo cittadino

10/1/2012

Se Cicciolina si è candidata nella corsa a sindaco di Monza, la bombastica pornostar Amanda Fox è scesa in campo per la sua Taranto. Per farsi conoscere meglio ai suoi elettori ha scelto di posare come mamma l'ha fatta tra gli ulivi e il mare della sua città, per la quale aspira all'incarico di primo cittadino. Capelli corvini, curve mozzafiato, aria sensuale ed erotismo da vendere la Fox ha regalato dodici mesi vietati ai più piccoli concittadini.

foto Ufficio stampa

Più di qualunque volantino elettorale, il calendario di Amanda si propone di risvegliare i tarantini offrendo loro dei panorami mozzafiato non solo della città, ma soprattutto delle curve della candidata sindaco. La modella polacca ammicca, sculetta, mette in mostra senza alcun imbarazzo ogni centimetro di pelle. Tra tatuaggi strategici e forme abbondanti la Fox anticipa il suo programma elettorale con particolari che difficilmente si possono scordare.