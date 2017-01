Sexy "Angeli" in bikini a Bora Bora

Victoria's Secret presenta la nuova collezione di costumi da bagno 2012

10/1/2012

Dopo la collezione di Natale gli "Angeli" di Victoria's Secret tornano a spogliarsi per presentare i costumi da bagno per la prossima estate. Nelle calde acque di Bora Bora le top model, sempre perfettamente in forma e supersexy, sfoggiano bikini con fantasie floreali, color pastello e neri. Costumi meravigliosi capaci di esaltare ancora di più la bellezza statuaria delle ragazze.

foto Olycom

Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel e Lily Aldridge, tra i meravigliosi "Angeli" di Victoria's Secret, ci fanno già sognare una calda estate al mare. Pose sensuali e fisici scolpiti spostano l'attenzione sull'avvenenza delle modelle più che sui costumi che dovrebbero pubblicizzare. Del resto le top model sanno esattamente come attirare l'attenzione su di loro giocando la carta della seduzione.



Mutandine sgambate, arricchite con anelli e fiocchetti e reggiseni a triangolo o monofascia saranno sicuramente un must per la prossima stagione estiva, per fortuna ancora lontana. Sì, perché a differenza degli "Angeli", promossi a pieni voti, non tutte sono pronte alla prova costume.