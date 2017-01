Wags, a chi va il Pallone d'Oro in sex appeal?

Ecco le mogli e fidanzate più sexy del calcio

10/1/2012

Lionel Messi ha vinto per la terza volta consecutiva il Pallone d'Oro. "Un giocatore formidabile" dice Michel Platini. Dietro ad un grande uomo però, come ben si sa, c'è sempre una grande, e noi aggiungiamo anche bella, donna. Nel caso del giocatore argentino anche più d'una. Ultima in ordine cronologico la sexy Xoana Gonzalez, che con altre mogli e compagne di calciatori si candida per il titolo di Pallone d'Oro delle wags...

Tra le fidanzate del calcio del momento spiccano sicuramente Barbara Berlusconi, figlia dell'ex premier e fidanzata di Pato, Shakira, dolce metà di Gerard Piquè e Raffaella Fico. che da un po' si accompagna con Mario Balotelli.



Storiche e ormai consolidate in tribuna invece sono Ilary Blasi moglie di Francesco Totti e Micaela Quattrociocche compagna di Alberto Aquilani.



Famosa alle cronache rosa internazionali è la conturbante modella inglese Abbey Clancy, prosperosa compagna dello spilungone dell'attacco inglese Peter Crouch. Super sexy è anche Helena Seger sempre a fianco del suo Ibra e l'elegante e seducente Susana Werner, ex di Ronaldo e ora compagna di Julio Cesar.



Calcio e veline, binomio indissolubile e quindi ecco Federica Nargi, la velina mora, fidanzata con il calciatore Alessandro Matri, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana e Costanza Caracciolo, quella bionda, che fa coppia con Alessandro Fogacci.



Come non citare poi Victoria Beckham, leggendaria moglie di David e ultima in ordine d'arrivo nello splendido mondo delle wags Melissa Satta, la cui relazione con Kevin Prince Boateng è ormai ufficializzata.