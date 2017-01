Kate Middleton compie 30 anni

Niente feste sontuose, siamo in crisi!

9/1/2012

Buon compleanno Kate. La duchessa di Cambridge compie 30 anni, ma niente sfarzi e sontuosità alla sua festa. Per il suo primo compleanno da moglie del principe William solo un evento "low profile", come riferiscono i funzionari di palazzo.

foto Ap/Lapresse

St James Palace ha infatti smentito le voci di una festa in stile anni '80, con tanto di karaoke, che avrebbero voluto organizzarle il cognato, il principe Harry, e la sorella della duchessa, Pippa Middleton.

Kate trascorrerà il compleanno insieme alla famiglia e al principe William, dal quale fra poco rimarrà separata per alcune settimanei (lui, pilota d'elicottero della Raf, sarà impegnato in una missione nelle isole Falkland). E così sembra piacere anche alla stessa regina Elisabetta II, consapevole che in epoca di crisi nessuno tollererebbe sfarzi fuori luogo.



Alla vigilia del suo compleanno intanto la bella Kate ha sfilato sul red carpet, alla prima dell'ultimo film di Steven Spielberg, 'War Horse' accanto al marito. Lei, impeccabile anche sotto la pioggerellina da cui la copriva l'ombrello sostenuto dal principe William, ha sfoggiato un lungo abito color crema ricamato con fiori e foglie nere. Gli unici gioielli erano un delicato braccialetto e l'anello di fidanzamento.



Un anno molto speciale quello che si è appena concluso per Kate. Non solo un matrimonio reale con lo scapolo d'oro del Regno Unito, ma il titolo di indiscussa icona di stile ed eleganza e di migliore ambasciatrice del suo Paese. L'unica nota dolente? La duchessa di Cambridge non è ancora incinta, ma è ancora giovane