Federica e Filippo, coccole a tavola

La Pellegrini ora è negli Usa ad allenarsi

9/1/2012

Una cenetta romantica a Roma prima della partenza per gli Usa. Ecco Federica Pellegrini e Filippo Magnini mentre si scambiano tenerezze nel ristorante Caminetto della Capitale. Si parlano con complicità, si accarezzano le mani, lui la sfiora, lei sorride, poi si abbracciano e si baciano. Filippo le accarezza dolcemente il viso e sulla sua mano spunta una fedina d'oro che prima non aveva mai portato. E poi via. Per Federica è tempo di allenarsi.

foto Olycom

Fino al 28 gennaio sarà in Arizona ad allenarsi sotto la guida del tecnico federale Claudio Rossetto, che allena già Magnini. Lo dice la stessa campionessa sul suo profilo Twitter. Dopo la trasferta americana la Pellegrini tornerà a Roma per prepararsi, ma pare che abbia intenzione di prender casa da sola e non col il fidanzato.



La coppia aveva trascorso il Capodanno a Pesaro nella villa di Filippo. La notte di San Silvestro l'hanno passata alla discoteca Peter Pan di Riccione per un po' di svago, prima di concentrarsi sugli allenamenti in vista delle Olimpiadi.