Victoria Silvstedt, esplosione di forme

11:50 - Un lato A esplosivo e prorompente a stento contenuto nel micro bikini e un lato B tonico e perfetto. Non ci sono dubbi Victoria Silvstedt si aggiudica la palma d'oro di sex bomb del mare d'inverno. In spiaggia a Saint-Barthelemy nelle Antille francesi la giunonica attrice e modella svedese lascia anche i paparazzi a bocca aperta.

Impegnata durante alcune riprese fotografiche per uno show televisivo la sexy Victoria sfoggia un due pezzi rosa che non contiene in pieno il generoso décolleté.



In un momento di relax invece, in bikini bianco, l'attrice mette in mostra il suo fondoschiena da copertina. Forma smagliante e curve sbalorditive. Una vera "Victoria" di forme conturbanti.