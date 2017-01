Addio Irina, ora si spoglia Tanya

Arriva il nuovo spot di lingerie

9/1/2012

Irina Shayk ha colpito dritto al cuore non solo Cristiano Ronaldo, con cui è fidanzata, ma anche chiunque abbia osservato una pubblicità in cui la bella e sensuale russa posa in lingerie. Chissà se Tanya Mityushina, la nuova testimonial del marchio Intimissimi, riuscirà ad eguagliare il fascino e l'erotismo della Shayk considerata come una delle donne più belle al mondo. Tanya, conosciuta come Taty, sembra aver tutte le carte in regola...

foto Intimissimi

La Shayk resta ambasciatrice del marchio di biancheria intima, ma negli spot della primavera-estate ci sarà Tati, bellezza mozzafiato che, nonostante la capigliatura bionda, assomiglia alla fidanzata di Ronaldo. La modella russa indossa capi molto sexy, color carne e con inserti di pizzo che esaltano la sua sensualità.