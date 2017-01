Boateng dedica il gol a Melissa Satta

Da Totti a Pato ecco gli altri calciatori "innamorati"

9/1/2012

Calcio e amore. Kevin Prince Boateng ha voluto dedicare il suo gol contro l'Atalanta, nella prima partita del 2012, a Melissa Satta, la donna che da un mese e mezzo fa battere il suo cuore: tre dita della mano destra, indice, anulare e mignolo, puntate verso il basso a rappresentare la lettera "m". Ma lui è solo l'ultimo di una lunga serie di calciatori che alle loro mogli e fidanzate hanno dedicato le loro vittorie.

foto LaPresse

Il Boa ha regalato alla showgirl il momento più intenso della partita e lei, su Twitter, ha esultato con un "2-0 milannnnnnnnn!!!!!!". Velate dichiarazioni d'amore che mostrano come Melissa segua attentamente le performance calcistiche del suo Prince e di come lui non smetta di pensare alla sua bella nemmeno in campo. L’amore continua quindi e dopo la romanticissima vacanza a Dubai, chissà che i due piccioncini non regalino al loro pubblico di fans nuove gradite sorprese e vengano così eletti la coppia del calcio 2012.



Storiche rimangono però nel passato le sequenze romantiche in campo di altri calciatori. Come non ricordare l"Irina Te amo" di Gabriel Omar Batistuta nella partita Milan-Fiorentina nel 1996 e la fede baciata da Raul. E ancora Pato, che crea un cuore con le mani regalandolo alla moglie dopo un gol o Cassano che manda baci alla sua consorte o la maglietta con la scritta "6 unica" dedicata da Francesco Totti all'allora ancora fidanzata Ilary Blasi.