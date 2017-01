Beyoncé è diventata mamma di Blue Ivy

La pop star ha affittato un piano dell'ospedale per 1,3 milioni di dollari

9/1/2012

E' atterrata una cicogna vip sui cieli di New York nella notte di sabato 7 gennaio. Con un parto cesareo la cantante Beyoncé ha dato alla luce Blue Ivy Carter, la sua prima figlia. Ricoverata il giorno prima con il nome di Ingrid Jackson, la pop star e il marito Jay-Z hanno affittato l'intero quarto piano dell'ospedale Lenox Hill per 1,3 milioni di dollari.

foto Ap/Lapresse

E' nata da poche ore ed è già costata una fortuna la piccola erede di Beyoncé e di Jay-Z. Tutto merito della maniacale attenzione dei genitori che, per vivere l'evento in totale riservatezza, hanno pensato bene di impossessarsi di una discreta fetta del nosocomio newyorkese, fatto spegnere agli infermieri di turno i loro cellulari, imposto di oscurare le telecamere dell'ospedale con del nastro adesivo e piazzato guardie del corpo intorno all'edificio. E' evidente che non era loro intenzione trasformare un momento così intimo in un caso mediatico, come si è poi trasformato appena diffusa la notizia. Ma l'importante è che madre e figlia stiano bene, come conferma il quotidiano "The New York Daily News".



Del resto la gravidanza di Beyoncè, annunciata il 28 agosto 2011, in occasione della 28a edizione degli MTV Video Music Award, è sempre stata discussa. Fino alla fine erano in molti quelli che non credevano al suo pancione certi che avesse montato la gravidanza per attirare l'attenzione su di sé. Ma si sbagliavano e la piccola Blue Ivy Carter ne è la conferma.



Ed ecco spiegato anche il nome: "Blue" come il colore preferito di Jay-Z e "Ivy" contenente il numero "IV" in latino. Come già spiegato molte volte dall'artista, questo numero ha un significato speciale per lei: è infatti il giorno del compleanno di Beyoncé, della mamma Tina Knowles, del marito Jay-Z, e il giorno del suo matrimonio celebrato il 4 aprile 2008.



Tra le prime star a congratularsi con la coppia tramite Twitter Rihanna, Russel Simmons e Gwyneth Paltrow.