Belen, le foto private da Cortina

Su Facebook l'album delle vacanze

9/1/2012

Le cene nelle baite, i sorrisi con le amiche, i baci con il fidanzato, i ritratti sulla neve. Anche il 2012 per Belen Rodriguez non si apre all'insegna della discrezione: la bella argentina non perde occasione per postare le sue foto sul suo profilo Facebook. Dopo le immagini di Natale alle Maldive ecco le foto private del Capodanno a Cortina.

foto Facebook

Stare davanti alla macchina fotografica è troppo bello per rinunciarvi e così seguendo i dettami del re dei paparazzi, nonché suo compagno Fabrizio Corona, bella, sorridente, solare la Rodriguez si mette in posa con il gruppo di amiche, a cena, mentre balla scatenata con un abito sgargiante e supersexy, e poi ancora con Fabrizio mentre si baciano appassionatamente. Dopo averli visti al mare in bikini sulla spiaggia incantevole delle Maldive, ritroviamo Belen e Fabrizio mentre tubano innamorati in una baia di montagna: lui a petto nudo e lei in canottiera.