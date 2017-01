Paz Vega posa nuda in chiesa

L'attrice spagnola blasfema sul calendario Lambertz

5/1/2012

La popolare attrice spagnola Paz Vega questa volta ha osato un po' troppo. Ai suoi nudi siamo abituati da tempo, ma non se esibiti in una chiesa. In occasione della realizzazione del nuovo calendario 2012 Lambertz ha infatti posato nel santuario della Vergine dell'Incarnazione nei pressi di Siviglia con indosso solo un lungo velo nero. Inutile dire che si è gridato subito allo scandalo.

foto Olycom

La protagonista di "Parla con lei", considerata in patria come una vera sex symbol, a quanto pare non si è fatta alcun problema a posare seminuda in un luogo sacro. Scatti audaci che la ritraggono coperta da una mantiglia nera trasparente mentre prega nella cappella di una chiesa di Gerena hanno “urtato la sensibilità dei devoti” afferma l'Arcidiocesi sivigliana.



L'immagine incriminata fa parte del calendario 2012 della Lambertz, una sorta di Pirelli dell'industria dolciaria tedesca. In occasione della presentazione a Berlino l'attrice spagnola respinge le critiche: “«Non volevo offendere. L’ho fatto con amore, in onore del mio paese e della mia tradizione».



Sotto accusa è finita anche la confraternita che gestisce il santuario rea di aver rilasciato l'autorizzazione in cambio di denaro. L'arcivescovo della città con un comunicato ha condannato le immagini, assolvendo però i colpevoli poiché a suo parere vittime di una truffa.