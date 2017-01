Demi Moore: "Sono degna d'amore?"

Posa sexy, ma è ferita nel cuore

5/1/2012

Qualunque donna, sedotta e abbandonata dall'uomo che amava, si chiede: “Cosa c'è che non va in me?”. Anche una diva di Hollywood del calibro di Demi Moore, uscita a pezzi dalla fine del suo matrimonio con Ashton Kutcher dopo sei anni d'amore, non è indenne alla fatidica domanda: “Sarò degna di essere amata?”. La Moore se lo chiede in un'intervista a cuore aperto sulle pagine di Harper's Bazaar dove posa sexy come sempre, ma ferita nel cuore.

foto Harper's Bazaar

Indossa un abito scollato, è truccata e sorridente. Così compare la bella Demi sulle pagine della rivista in cui parla della sua situazione sentimentale. Sta attraversando un brutto momento e l'abbiamo vista dimagrita e provata, ma la ex moglie di Bruce Willis non fa mistero della sua crisi e ammette: “Quello che mi spaventa è capire di non essere degna di essere amata. C'è fondamentalmente qualcosa di sbagliato in me”.



Poi l'attrice lancia un messaggio si speranza a chi come lei vive un periodo di smarrimento a causa di rottura sentimentale: "L'unica cosa che mi fa reagire è l'amore per me stessa, che mi permette di trovare il coraggio di raggiungere le mie potenzialità". “Ho sempre pensato che ciò che spaventava era l'idea di essere abbandonata, fino a quando qualcuno mi ha detto: solo i bambini possono essere abbandonati. Gli adulti non possono esserlo perché noi abbiamo una scelta”.



Demi è sostenuta da molti amici che le stanno intorno e che cercano di non farla sentire sola, tra cui anche il suo ex Bruce Willis.