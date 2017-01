La Curry tutta nuda su Twitter

Adrianne mantiene la promessa

5/1/2012

A dicembre lo aveva promesso: se raggiungo i 300mila followers posto una mia foto nuda. E così in 30 giorni circa l'obiettivo è stato raggiunto e Adrianne Curry ha mantenuto fede: sul suo profilo c'è l'immagine completamente nuda. Un fisico mozzafiato con un décolleté non particolarmente prosperoso. Ma lei spiega subito: la foto è di qualche anno fa. “Ora il mio seno è un po' più grande” e rilancia...

foto Twitter

Già, perché Adrianne non si accontenta e alza la posta in gioco. Se raggiungerà i 500mila followers allora mostrerà un'immagine recente ad alto tasso erotico e ovviamente senza alcun velo addosso. “Metterò una foto delle mie nuove cucciole” scrive la Curry spiegando che la foto postata risale qualche tempo fa quando era in vacanza. Intanto i suoi ammiratori possono godersi lo spettacolo e aspettare il prossimo show.