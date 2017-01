Paris Hilton, una sirena in topless

Giochi di seduzione per la ricca ereditiera su "FHM"

5/1/2012

Teniamoci forti, la ricca ereditiera Paris Hilton torna a far parlare di sé. Del resto l'anno nuovo è iniziato da qualche giorno e noi, senza sue notizie, eravamo già in ansia . Ma lei non delude. Eccola qui, in posa per "FHM" con un topless coperto dai lunghi capelli color platino, come una vera sirena. Il suo sguardo da Lolita la rende ancora più sexy. Che sia in cerca di un fidanzato britannico?

foto FHM

Nuovamente single ammette di avere un debole per i ragazzi del Regno Unito perché sono gentili e molto caldi, proprio come i principi William e Harry. E' per questo che ha deciso di posare per il mensile britannico dedicato ad un pubblico maschile o forse per la sua sete di soldi? Probabilmente non conosceremo mai la risposta, ma questi scatti meritano in assoluto la nostra attenzione.



Come non soffermarsi sull'apertura della camicetta in raso in cui si intravvede un décolleté particolarmente gonfiato. Canottiera e mutandine a cuoricini e vertiginosi tacchi a spillo fanno di lei una "bambina cattiva", immagine che nel tempo le ha regalato una certa notorietà. Del resto è impossibile dimenticare il video hot fatto circolare in rete dal suo ex ragazzo. Anche se, messi da parte gli imbarazzi, la ricca ereditiera ha saputo giocare bene le sue carte sapendosi trasformare in una vera macchina da soldi portando il suo fatturato a cifre da capogiro.



La bionda Paris, dall'aria di chi viaggia sempre sulle nuvole, sa bene il fatto suo e in quanto a uomini specifica: "La gente pensa che vado a letto con tutti, ma io non sono così. Mi piace baciare, questo è tutto quello che faccio."