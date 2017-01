Eli, Giorgia e Manu: 2012 da single

Ancora a caccia del principe azzurro

5/1/2012

Elisabetta Canalis ha inaugurato il nuovo anno da donna single. Ma non è l'unica ad aver brindato senza fidanzato. Anche Giorgia Palmas era lontana da Davide Bombardini e le voci sulla loro crisi profonda si fanno sempre più insistenti. Anche Manuela Arcuri ha detto di non aver trovato ancora un compagno: per il lei un Capodanno al caldo, ma da single. Il 2012 è iniziato con un divorzio invece per Katy Perry, che ha lasciato il marito Russel Brand.

foto Olycom

Dopo aver rotto con George Clooney, Elisabetta Canalis ha troncato anche con la sua ultima fiamma Mehcad Brooks. E' stata la stessa Canalis ad annunciarlo tramite Twitter dicendo tra l'altro che “ama sentirsi libera e di assumersi le conseguenze delle sue scelte". E così è finita anche la storia con l'attore americano.



Crisi profonda, invece, quella che stanno vivendo Giorgia Palmas e Davide Bombardini. Dopo un po' di tira e molla pare dunque che anche una delle coppie più resistenti del magico mondo velina-calciatore sia crollata. I guai erano cominciati questa estate quando si era vociferato che la ex velina sarda, alla conduzione di Paperissima Sprint insieme a Vittorio Brumotti, avesse avuto proprio con lui un breve flirt. Giorgia aveva prontamente smentito, ma le cose in famiglia non andavano bene. Poi ci sono stati dei riavvicinamenti, fino a Capodanno, quando i due hanno brindato lontani. La Palmas in Sardegna con le sue amiche e Bombardini a Cortina con gli amici.



capodanno al caldo, ma da single per Manuela Arcuri. Come lei stessa ha dichiarato qualche giorno dopo Natale, non c'è un uomo al suo fianco per ora, ma chissà che il 2012 le porti fortuna.



Il 2011 non è certo finito bene per la cantante Katy Perry che si è seprata dal marito Russel Brand sposato nell'autunno del 2010. Il loro matrimonio è arrivato al capolinea e la cantante è pronta a ricominciare da sola.



Canalis, Palmas, Arcuri, Perry... chissà chi troverà per prima un vero principe azzurro.