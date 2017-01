Imogen in reggiseno su Twitter

"Sono ingrassata, mi metto a dieta"

4/1/2012

Ama mettersi in mostra. E così dopo le feste, posta una sua foto in mutande e reggiseno e dice di aver messo su qualche chiletto di troppo a tavola e così si metterà a dieta. Imogen Thomas torna a far parlare di sé dopo aver messo su Twitter l'ennesima foto che la ritrae. Slip e reggiseno sportivo neri per la wag che conta un sacco di followers grazie anche ai suoi siparietti bollenti. Secondo voi è necessario mettersi a dieta?

foto Twitter

Soltanto qualche giorno prima di Natale l'avevamo lasciata in abiti da Babba natale in rosso mentre cucinava un dolce al cioccolato nella sua cucina con il suo solito sex appeal. Gli stravizi delle feste però si sono fatti sentire e così ora eccola in preda al panico per quella ciccia accumulata proprio durante i banchetti natalizi. I suoi fan apprezzano l'aggiornamento sulla sua forma fisica e quella foto hot in slip e reggiseno. Ora si attendono aggiornamenti...