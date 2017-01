Irina Shayk torna a spogliarsi

Scatti bollenti per il numero di febbraio di Esquire

4/1/2012

In perfetta forma, come se non avesse ceduto ai peccati di gola delle festività, Irina Shayk mette in mostra con innata classe le sue forme. Con una sensualità assolutamente unica posa per il numero di febbraio di Esquire in lingerie nera con un tacco vertiginoso capace di turbare anche i meno sensibili. Dopo aver visto queste immagini come non pensare a quanto il fidanzato Cristiano Ronaldo sia fortunato.

foto Esquire

Posare in lingerie è il suo lavoro, ma la bella modella russa non vuole sentire parlare di nudo integrale, per questo non la vedremo mai su Playboy: "Sono una modella di lingerie, ma ho anche classe. L'anno scorso mi hanno offerto un sacco di soldi per spogliarmi. Io ho detto no. Naomi Campbell e Claudia Schiffer l'hanno fatto, ma era alla fine della loro carriera ed erano servizi di classe".



Per chi sognava di vederla senza veli dovrà metterci una pietra sopra. Ciò non toglie che possiamo comunque ammirarla in pose conturbanti come queste: sguardi ammiccanti e capelli scompigliati donano quel tocco di selvaggia femminilità che solo lei sa trasmettere. Culotte trasparenti, canottiera bianca e completini sexy esaltano ancora di più le sue curve mozzafiato.