David Beckham di nuovo in mutande

Il calciatore firma una collezione per l'underwear di H&M

4/1/2012

E' finito di nuovo in mutande. Dopo le storiche immagini di David Beckham in slip sui cartelloni pubblicitari per Armani, il calciatore è tornato a posare semi nudo. Questa volta lo ha fatto per la catena di negozi H&M. Lo stesso giocatore ha creato la nuova collezione di biancheria intima che porta il suo nome: slip, boxer, maglie, pigiami e mutandoni in vendita dal mese prossimo in 1.800 negozi.

foto H&M

Uno stile sobrio, pratico, ma di grande qualità quello rappresentato dalla collezione studiata da David e dal suo team in un anno di lavoro. Il marito di Victoria sarà un po' più vicino alle tasche della gente con un underwear moderno ma non stravagante. Gli occhi sono puntati soprattutto sul testimonial d'eccezione che ritorna a mettere in mostra le sue doti naturali con il consenso dell'ex Spice.