La Monti family insieme a Roma

Foto di gruppo a Villa Borghese

4/1/2012

Un Capodanno in famiglia per il presidente del Consiglio, che per quest'anno ha rinunciato alla tradizionale cena davanti al caminetto nella baita di montagna con gli amici, preferendo restare a Roma per dedicarsi all'emergenza economica. Fotografata dal settimanale Chi la Monti family ha trascorso le prime ore del 2012 a Villa Borghese per una passeggiata e una visita al presepe in piazza San Pietro.

foto Chi

Eccoli durante la passeggiata a Villa Borghese: c'è il nipotino Edoardo, Laura, la moglie del figlio Giovanni, il nipotino Tommaso in braccio al papà Lorenzo Frova, la signora Elsa, il nipotino Giovanni, il presidente Mario Monti, la figlia Federica, nel passeggino la nipotina Lavinia con il papà Giovanni, secondogenito di Monti. Dopo la camminata per il parco, la famiglia di Monti si è diretta in Vaticano per vedere il presepe e per una breve visita alla tomba di Papa Giovanni Paolo II. Poi i figli del capo del governo con le rispettive famiglie hanno fatto ritorno in Lombardia, mentre il presidente è tornato al lavoro.