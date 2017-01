Kate tradisce lo stile britannico

In un'occasione pubblica indossa gli stivali francesi "Le Chameau"

4/1/2012

Se un giorno Kate Middleton decidesse di andare a fare la spesa in pigiama, immaginate i commenti? Stando all'ultimo appunto che le hanno fatto verrebbe da dire che l'importante è che sia stato confezionato nel Regno Unito. E sì perché la bella duchessa ha osato indossare degli stivali da pioggia francesi, accantonando i britannici "Hunter", ed è subito polemica.

foto Olycom

Chissà quale angoscia assale la moglie del principe William quando ogni mattina aprendo l'armadio deve decidere cosa indossare. E' stata incoronata regina di stile, ma che peso per una ragazza di 30 anni dover badare al protocollo reale e ai continui commenti della stampa.



Questa volta è balzata in vetta alle cronache per avere indossato un paio di calzature francesi, marca "Le Chameau", mentre assisteva a una partita di calcio del marito. Per alcuni, nel Regno Unito è stato un gesto difficile da digerire. In quale angolo della reggia sono andati a finire gli "Hunter", quelli che indossava anche Lady Diana?



Ora si teme che la duchessa possa indurre tutte quelle ragazze che hanno fatto del suo stile il loro stile a preferire gli stivali francesi. Anche se Luke Leitch, responsabile di moda del Daily Telegraph, crede che per questa volta il pericolo sia scampato perché le calzature "Le Chameau", sono troppo costose (300 sterline, circa 360 euro). Ma non così costose per il principe Harry, che per la stessa occasione ha indossato degli stivali identici a quelli della cognata.