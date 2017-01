Claudia Galanti sarà ancora mamma

Il primogenito è nato lo scorso aprile

4/1/2012

Ad appena otto mesi dalla nascita del primo figlio, Claudia Galanti annuncia di essere in attesa del secondo. L'abbiamo vista a Miami in vacanza con l'amica Aida Yespica: mostrava un fisico perfetto, con un décolleté appena lievitato e un pancino dolcemente arrotondato. Ora conferma al settimanale Chi: “Sono felicissima. A maggio Liam avrà un fratellino. E non mi fermerò qui...”. L'intesa con il compagno francese Arnaud Mimran è alle stelle.

foto LaPresse

Sembrano così lontani i tempi dell'Isola dei famosi quando Claudia naufragava sulla spiaggia vicino a Rossano Rubicondi. Da quando ha incontrato Arnaud, 40 anni, la vita della Galanti ha preso una svolta: si è trasferita a Parigi, è nato Liam e ora aspetta il secondo bebé. “Arriverà anche il terzo! - dice – Con il mio compagno l'alchimia è pazzesca. Da sempre. Anche dopo la gravidanza è stato tutto perfetto... sono stata fortunata a restare incinta in così breve tempo”.



A Natale è stata a Miami nella villa del compagno e il Capodanno lo ha festeggiato con gli amici: “Però niente balli scatenati per la notte di San Silvestro. Quello appartiene al passato. Sto per diventare mamma bis. Insomma, sto invecchiando anch'io”.