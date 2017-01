Elle sulle onde come in passerella

La MacPherson è un talento sul surf

3/1/2012

A Byron Bay, in Australia, "the body" si diverte sulla tavola da surf. La top model, in splendida forma a 47 anni, affronta il mare con la stessa eleganza con cui calcava le passerelle di tutto il mondo. Mamma di due figli, la MacPherson fa ammirare la sua linea invidiabile e il suo talento tra le onde. Sarà lo sport ad aiutarla a mantenere tonico il fisico?

foto LaPresse

Tolti i panni da modella strapagata dagli stilisti di tutto il mondo, Elle ha creato un'azienda di biancheria intima la Elle MacPherson intimates e sempre restando nel mercato della moda, è diventata produttrice esecutiva dell'edizione 2010 dello show Britain's next top model.



Aveva cominciato la sua carriera nella moda a 17 anni, quando è stata scoperta dall'agenzia Click model management, poi si è consacrata tra le celebrità delle passerelle quando la rivista Elle le ha dedicato la prima copertina.