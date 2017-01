Moric-Corona-Rodriguez, la famiglia allargata

Per le vacanze sono tutti a Cortina

3/1/2012

Belen Rodriguez, Fabrizio Corona, Nina Moric e Pasquale Granata. Per le vacanze natalizie a Cortina va in onda la “famiglia allargata” di Corona. Lui accompagna la sua bella argentina a fare shopping, mentre dall'altra parte del paese la sua ex, Nina, tiene stretto al suo braccio il nuovo compagno. Con loro anche Carlos, il bambino che la Moric ha avuto da Fabrizio.

foto Olycom

Look sportivo e disinvolto per Belen e Fabrizio: entrambi col dolcevita bianco di lana, lei con un montone e lui con un giaccone aperto. Un abbigliamento più cittadino per la Moric e Granata: lei elegante col piumino nero e la borsetta da signora al braccio, lui molto serio. Sia Nina che Belen indossano stivali molto simili, neri, con la fibbia. Mentre i due uomini, Fabrizio e Pasquale hanno entrambi le stringhe delle scarpe slacciate. Che intesa perfetta!