Jessica è la nuova Venere Nera

“Essere nuda per me è molto naturale”

3/1/2012

Stesse misure da capogiro, stesso sguardo da pantera. L'hanno ribattezzata la nuova Naomi, lei è Jessica White, per quasi dieci anni sulle copertine di Sport Illustrated in bikini, dea degli spot di cosmetica per la sua pelle “di luna” e modella molto richiesta. “Essere nuda per me è qualcosa di molto naturale. Amo celebrare il mio corpo: è così bello!” dice alla rivista Max per cui posa come mamma l'ha fatta.

foto Olycom

Ha un aspetto esotico e intrigante, la sua pelle è coperta di tatuaggi spirituali e passionali. Un metro e 77 di bellezza, misure canoniche e un paragone con la Venere Nera che non l'abbandona. Jessica ha iniziato a fare la modella a 14 anni: “Mi sono concentrata sulle mie doti, le ho sfruttate e grazie a loro ho fatto carriera”.



Va fiera del suo aspetto da pantera, ma vuole prendere le distanze dalla Campbell: “Sono molto onorata di essere paragonata a lei, ma credo che Jessica White si sia ritagliata un suo spazio autonomo e abbia ormai lasciato un'impronta nel mondo della moda”. E a giudicare dalle foto che la ritraggono tutta nuda la White deve aver proprio lasciato il segno...