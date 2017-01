Bariste e studentesse in posa per il 2012

Per il sesto anno consecutivo il calendario delle Bellezze Venete

3/1/2012

Modelle, bariste, estetiste e restauratrici sono tra le protagoniste del sexy calendario Bellezze Venete 2012: dodici mesi di puro tasso erotico da ammirare e mettere in bella mostra. Pose sensuali in lingerie e microbikini su tacchi a spillo riscaldano anche i mesi freddi. Nato sei anni fa da un'idea di Paolo Braghetto, il calendario si propone di valorizzare le ragazze della regione. Ci riuscirà? Guardare per credere.

foto Ufficio stampa

Le protagoniste del calendario, ritratte dal fotografo Luigi Pietro Scantamburlo, provengono da Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Belluno, alcune di loro sono modelle, altre fanno dei comunissimi lavori. Ma tutte sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo. Iniziare con un bel calendario è per loro un buon trampolino di lancio.



Basta dare uno sguardo ai mesi per accorgersi che le ragazze fanno sul serio. Fisici statuari, sguardi ammiccanti, pose provocanti. Chi non vorrebbe farsi una pinta di birra con una ragazza tutte curve che indossa una semplice canottiera? E come non soffermare lo sguardo sulla giunonica bellezza in lingerie di raso bianco su tacchi vertiginosi e con una cravatta al collo? Rossetto e tacchi rossi, un abitino che copre appena le grazie ed ecco che nessuno avrebbe più il desiderio di voltare pagina.