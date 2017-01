Madalina, ecco come vi faccio sognare

“Se siamo tutti nudi, non c'è mistero”

3/1/2012

Sogna di fare l'attrice, dice di avere molti difetti e di essere un po' un pagliaccio, ma di Leonardo Di Caprio – con cui si dice abbia una storia – non vuole parlare. Naturalmente sexy, un'inconsapevole selvaggia e un femme fatale in grado di far cadere ai suoi piedi qualunque uomo. Madalina Ghenea dalle pagine di GQ racconta il segreto per sedurre: “Bisogna far sognare. Vedere tette in mostra mi deprime. Se siamo tutti nudi il mistero si perde”.

foto Gq

E' arrivata a Milano dalla Romania a quindici anni, ma la svolta è arrivata lo scorso inverno quando ha esordito in uno spot di telefonia accanto a Raoul Bova e Teresa Mannino. Poi è arrivato il battesimo cinematografico con I soliti idioti dove interpreta una modella in lingerie. Proprio dalla biancheria intima aveva iniziato la sua carriera di modella, ora però dice: “Trucco, tacchi e parrucca non li ho mai capiti. Sognavo di fare l'attrice e spero di realizzare il mio desiderio”.



Determinata e convinta delle sue potenzialità, Madalina, fisico perfetto, sguardo intrigante e magnetico e carattere forte, racconta di non essere mai scesa a compromessi per la sua carriera: “Da piccola ho giocato a scacchi. Non faccio mai una mossa senza calcolarne le conseguenze. Ho sempre una via d'uscita, un piano B, un'alternativa”.



Il suo uomo ideale la deve incuriosire e farla ridere, ma ammette: “Non mi innamoro con facilità. Però cambio idea e l'eternità coniugale è un miracolo un po' favolistico”. Del domani cosa pensa? “Se sono fortunata, mi rilasso e faccio cinque bambini”.