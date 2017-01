Sting, altro che sesso tantrico

La moglie del rocker sfata la leggenda

2/1/2012

Crolla un mito. Il sesso tantrico di Sting è solo una leggenda. A sfatare il mito delle prodezze sotto le lenzuola del cantante inglese è la moglie dell'ex Police Trudie Styler che in un'intervista al Sun ha spiegato come è nato l'equivoco. La loro unione dura da oltre 30 anni, ma non è solo merito delle maratone di sesso!

foto Olycom

La Styler ha spiegato come è nata la leggenda. A un giornalista che chiedeva a Sting e Bob Geldof quanto durassero sotto le lenzuola, "Geldof disse di essere un uomo da tre minuti, ma che invece Sting, che faceva yoga, poteva probabilmente andare avanti per ore. Al che Sting aggiunse: non avete mai sentito parlare di sesso tantrico? E così le ore di sesso aumentarono fino a diventare un giorno intero". "Magari!...", ha spiritosamente detto la moglie dell'ex Police.



Trudie e Sting sono sposati da 20 anni, ma oltre dieci anni prima si frequentano. La loro è una delle coppie più durature dello showbiz e il motivo non è solo il sesso.