La Huntington in barca con Statham

La modella e l'attore in vacanza

2/1/2012

Esperta in lingerie, l'angelo di Victoria's Secret Rosie Huntington ha messo proprio ko il fidanzato Jason Statham durante le vacanze in Florida. La bella modella ha sfoggiato microbikini mozzafiato e il bel tenebroso dalla barba incolta e dai muscoli in bella vista è capitolato ai suoi piedi. Fanno coppia fissa dall'aprile del 2010, Rosie e Jason, 44 anni lui e venti di meno lei.

foto LaPresse

Negli ultimi tempi Jason è stato impegnato per le riprese del film con Jennifer Lopez in Florida. Rosie lo ha raggiunto a New York, ma ha dichiarato di avere nostalgia dell'Inghilterra. Entrambi stanno vivendo un momento particolarmente roseo della loro carriera e a giudicare dalle foto che arrivano da Miami Beach anche la loro storia d'amore sta veleggiando a gonfie vele. Il nuovo anno – i due hanno brindato a bordo di un lussuoso yacht – è iniziato nel migliore dei modi.