Quelli che... scelgono la montagna

Tutti a Cortina: dalla Santarelli a Vitagliano

2/1/2012

Chi ama il caldo è volato a Miami, mentre chi d'inverno preferisce la montagna sta trascorrendo le vacanze a Cortina d'Ampezzo. Impossibile girare per la perla delle Dolomiti senza fare incontri vip: da Debora Salvalaggio ed Elena Santarelli a Bobo Vieri e Costantino Vitagliano passando per Nicole Minetti e molti altri. Imbacuccati e con gli stivali non si dedicano alle piste da sci, ma... al cellulare!

foto Olycom

La Salvalaggio beccata con il suo fidanzato sembra più attenta a rispondere ai messaggini che allo shopping a due. Anche Costantino Vitagliano a passeggio da solo per le vie della cittadina della Dolomiti si dedica agli auguri via cellulare. In compagnia, invece, Elena Santarelli e Bernardo Corradi che si sono rilassati sulla neve insieme agli amici. Stretta al braccio di un'amica passeggia Nicole Minetti, mentre Bobo Vieri è volato dal caldo della Florida alla neve di Cortina per passare le vacanze invernali.