Perry e Brand, matrimonio al capolinea

La cantante comincia l'anno da single

2/1/2012

A soli quattordici mesi dalla data del matrimonio la cantante Katy Perry e il comico inglese Russell Brand si sono detti addio per "divergenze inconciliabili". A chiedere e annunciare il divorzio è stato proprio Brand. La coppia si era conosciuta nel 2009 agli Mtv Music Awards, la notte di Capodanno di un anno dopo l'uomo chiese alla Perry di sposarlo.

foto Getty

Non si può dire sia iniziato nel migliore dei modi il 2012 per Katy Perry e il suo ormai ex marito. Pare che la coppia fosse in crisi da tempo, ma a dare l'ufficialità della rottura è stato proprio il comico: "Tristemente, io e Katy siamo arrivati alla fine del nostro matrimonio. L'adorerò per sempre e so che rimarremo amici".

I due si erano sposati in India il 23 ottobre del 2010.



Stando al sito TMZ la cantante non se l'è sentita di chiedere personalmente la separazione per non urtare la sensibilità della sua famiglia cristiana evangelica e fortemente praticante. A semplificare quindi la situazione ci ha pensato il comico che il 30 dicembre ha consegnato le carte del divorzio alla Corte superiore di Los Angeles.