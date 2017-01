Victoria, forme da urlo in spiaggia

11:50 - Poteva mancare all'appuntamento a Miami Victoria Silvstedt? Ecco la giunonica attrice svedese in uno spogliarello mozzafiato sulla spiaggia della Florida. Dopo Aida Yespica, Claudia Galanti, Rita Rusic, Lilly Becker e molte altre bellissime, sul bagnasciuga compare anche la biondissima Victoria in forma smagliante e con curve da sbalordire. In microbikini fa la sua comparsa tra gli ombrelloni e i flash sono tutti per lei.

La Silvstedt è in vacanza per riposare e rilassarsi e non si fa mai beccare con un capello fuori posto. In forma perfetta l'attrice si sdraia a prendere il sole come fosse sul set di un film e passeggia sulla spiaggia come su una passerella d'alta moda. Formosa e prorompente la Silvstedt acchiappa tutti gli sguardi e, sotto gli occhiali da sole scuri, ammicca sorridente e maliziosa ai flash mostrando il suo fisico mozzafiato.