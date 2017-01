Melissa e Boateng, auguri da Dubai

Il Capodanno della Satta con il fidanzato

2/1/2012

Il 2012 di Melissa Satta comincia da Dubai. La bella showgirl ha trascorso il Capodanno con Boateng nella movida degli Emirati Arabi. La Satta, dopo la puntata di Kalispéra! di venerdì è volata a Burj Khalifa con le amiche Cecilia Capriotti e Tatiana Vignati. Ad attenderla il fidanzato, il calciatore del Milan Kevin Prince Boateng. Su Twitter le “prime” foto del nuovo anno!

foto Twitter

La loro storia è stata tenuta nascosta per diverse settimane, ma da quando sono usciti allo scoperto Kevin e Melissa non fanno più nulla per nascondersi. Anzi, è la stessa Satta a mostrare le foto sul suo profilo Twitter e a raccontare agli amici di quanto sia innamorata e felice con il suo bomber.



“Allora, avete cominciato bene il 2012?! Sono certa di sì! Lo sappiamo tutti, il momento è difficile ma spero comunque che questo nuovo anno riesca a portare serenità e felicità a tutti voi!! Io personalmente cerco di essere sempre positiva, - scrive Melissa sul suo blog - quindi il mio consiglio è: lasciatevi alle spalle quello che di negativo o di difficile vi ha portato il vecchio 2011 e ripartite con nuova energia. Nel frattempo vi mando un grande saluto da Dubai, dove ho trascorso questo Capodanno! E vi auguro un anno al top!! Kiss, M.”.