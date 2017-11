Arthur Chatto, guarda che muscoli il nipote della Regina Elisabetta!

Nel suo curriculum vanta un ruolo da paggetto al seguito di Elisabetta II e Filippo nel 2012. Nel presente “social” è un 18enne muscoloso che si diverte a postare selfie in slip sexy. Arthur Chatto è salito alla ribalta dopo gli scatti osé con i muscoli in bella vista. E' il 23esimo in linea di successione al trono d'Inghilterra, ma questo pare essere solo un vanto per le follower meno per la regina.

Secondo quanto riporta il settimanale Spy, è bastata una sola foto in mutande da culturista per trasformare Chatto in un “principe azzurro” della Rete: sono passati soltanto cinque anni dalla foto in cui teneva il mantello regale di Elisabetta II ma il ragazzino di corte è diventato un superfisicato che fa capitolare le ragazzine ai suoi piedi. A fine estate si unirà all'esercito come previsto per i maschi della famiglia reale.