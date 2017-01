Arnaud Mimran: "Io e Claudia Galanti abbiamo perso un pezzo di cuore"

10:26 - A poco più di un mese dalla morte della piccola Indila, la figlia avuta da Claudia Galanti, l'imprenditore francese Arnaud Mimran rompe il silenzio sulle pagine di Diva e Donna raccontando il suo dramma: “E' una tragedia che non si può spiegare. Io non sto bene, Claudia anche. Sono preoccupato per lei e per questo ci avete visto e ci vedrete ancora vicini, ma non siamo tornati insieme”.

Sarebbe stata un'infezione batteriologica la causa della morte di Indila, 9 mesi, avvenuta a Parigi il 2 dicembre scorso. La bimba era a casa con il padre Arnaud e i suoi fratellini mentre Claudia era di rientro da una vacanza alle Seychelles con le amiche più care. Tutto d'un colpo la loro vita si è fermata: "E' una tragedia che non si può spiegare, un dolore che forse non supereremo mai. Io sono ancora molto provato. Claudia è disperata, non si dà pace. Cerco di starle accanto, l'ho accompagnata più volte dai medici per fare le analisi: è la madre dei miei figli e per me la famiglia è tutto".



Arnaud Mimran e Claudia Galanti hanno altri due bimbi, Liam Elijah, 3 anni, e Tal Harlow, 2. Insieme hanno affrontato il dramma vivendo sotto lo stesso tetto in Francia. Poi sono volati in Italia e Claudia ha fatto una breve tappa a Marrakech, nella villa dell'imprenditore. Rientrata a Milano Arnaud è volato a Roma per incontrare la sua attuale compagna Tamara Pisnoli, agli arresti domiciliari. "Il giudice mi ha dato il permesso di stare con lei - spiega Mimran - Abbiamo trascorso insieme il Capodanno. Sono stanco, non voglio più polemiche. Per me l'importante è solo la felicità della mia famiglia, degli altri nostri bambini, la cosa più difficile è stato spiegare loro che Indila non c'è più".



Dopo il lutto Claudia Galanti ha cancellato il suo profilo Instagram su cui giorno dopo giorno illustrava il suo lussuoso stile di vita, a differenza di Armaund che in un primo tempo ha postato le immagini più belle della sua bambina. Poi ha seguito le stesse orme della sua ex, chiudendo il social. "Abbiamo perso un pezzo di cuore, ma stiamo provando ad andare avanti", conclude Arnaud su Diva e Donna.