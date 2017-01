Arnaud Mimran: Claudia Galanti falsa, pago gli alimenti per i miei figli

Claudia Galanti, prima di partire per l'Honduras aveva detto di tornare a L'Isola dei Famosi perché ne aveva bisogno. "Lo faccio per soldi. Lo faccio per i miei figli” aveva dichiarato la naufraga, ora di ritorno (dopo l'eliminazione di lunedì ). Il suo ex Arnaud Mimran non ci sta e a Diva e Donna dice: "L'ho denunciata, perché non è vero che non ha i soldi".

Io devo dare da mangiare ai miei figli e provare a garantire loro i migliori studi, le migliori scuole. Con o senza l'aiuto del loro padre” aveva detto la Galanti. Ma la dichiarazione non è piaciuta ad Arnaud, accusato di non pagare gli alimenti per i due figli avuti con Claudia, Liam e Tal.



"Capisco che possa essere arrabbiata con me perché non la voglio più vedere. Dice che non penso ai bambini? Niente di più falso, i miei figli sono tutta la mia vita – spiega Mimran al settimanale – Claudia forse è arrabbiata perché adesso sono felice con Tamara (Pisnoli, ndr) e lei non lo è”.



E non manca neppure la reazione della Pisnoli, ex di Daniele De Rossi e attuale compagna di Arnaud: "Ora siamo sereni, non permettiamo a nessuno di rovinarci questo momento meraviglioso". Sul web si rincorre anche la voce di un matrimonio lampo tra i due e una cicogna in volo...