Arnaud Mimran bacia Tamara Pisnoli sui social, Claudia Galanti fugge con le amiche

11:57 - Lei ad Abu Dabhi con le amiche, lui a casa con la nuova fidanzata e i figli. Claudia Galanti e Armaud Mimran hanno preso strade separate. Dopo tiri e molla, dichiarazioni al veleno e d'amore, i due si sono definitivamente allontanati. E così mentre Claudia cinguetta in vacanza, il suo ex bacia sui social la nuova fiamma Tamara Pisnoli, ex di Daniele De Rossi.

Un bacio appassionato, foto di coppia e la didascalia “Love in progress” per la neo coppia. Intanto Mimram fa selfie con i figli avuti dalla Galanti mostrandosi mentre legge favole ai bimbi, li coccola nel lettone, compra regali e li delizia con giochi e travestimenti.



Claudia intanto si riposa lontana dai suoi amori. Prima una tappa con le amiche ad Abu Dabhi tra abiti da sera e calici alzati, poi un cinguettio dalle Seychelles: “Paradise”. Del nuovo fidanzato Tommaso Buti nessuna traccia...