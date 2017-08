Arianna David ha sposato... David: guarda l'album delle nozze

La proposta di nozze è arriva in tv negli studi Mediaset mentre Barbara d'Urso parlava d'amore con Arianna David. La ex Miss Italia ed ex naufraga si è sposata con David Liccioli, pochi mesi dopo che lui le ha chiesto la mano davanti alle telecamere. Abito a sirena, pizzo, velo e bouquet bianco e giallo per la ex reginetta di bellezza felice e innamorata. Il ricevimento nel Castello della Spizzichina a Roma.