Ariadna Romero è in dolce attesa: un bebè dal velino Pierpaolo

“Ancora non ci credo. Quando l'ho scoperto è stato uno shock, ma ora sono felicissima” . Ariadna Romero, 30 anni, è in attesa del suo primo figlio dal velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, 27. A Diva e Donna la coppia si racconta: “Sarà maschio, lo chiameremo Leonardo”.

Ariadna confessa di essersi fatta prendere dal panico all'inizio: “Mia mamma mi ha sentito talmente in difficoltà da consigliarmi di andare dallo psicologo. Ma quando ho fatto la prima ecografia... è cambiato tutto. Appena ho visto quella testolina e le manine chiuse a pugno. Una gioia immensa. Ora sto vivendo tutto con assoluta naturalezza e tranquillità”.



“Io sono emozionatissimo – aggiunge Pierpaolo – Accarezzo in continuazione il pancino e gli faccio ascoltare la musica: A Te di Jovanotti”. Tra pochi giorni si trasferiranno a Roma, dove a luglio nascerà il loro bambino e dove si dedicheranno ai rispettivi impegni professionali. Per Ariadna ci sono impegni nel cinema e in una nuova avventura nel campo della ristorazione, ma naturalmente l'esperienza più bella sarà quella di mamma...