Aria di crisi tra coppie vip, ma(c)ché rottura!

09:50 - L'amore non è bello se non è litigarello, ma perché alcune coppie fanno gridare alla crisi continuamente? Inutili allarmismi, pettegolezzi social, semplici gufate. Spesso però i vip dimostrano di farcela sempre e comunque. Ne sono un esempio Raffaella Fico e Gianluca Tozzi, Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, George Clooney e Amal Alamuddin, Gwyneth Paltrow e Chris Martin.

Facchinetti-Faissol:

"L'altro giorno mia moglie mi dice 'non ho niente, va tutto bene' e io ho risposto 'ok'. Da quel giorno dormo sul divano, ma tuttora non ho capito il perché". E' bastato questo post sulla pagina social di Francesco Facchinetti per scatenare il web. Aria di crisi? Lui stempera e aggiunge: “Forse mi perdona se metto a posto l'armadio”. E allora via a illazioni e pensieri: cosa dovrà farsi perdonare Francesco? Fatto sta che Wilma replica postando una foto dal set di The Voice dove Francesco e papà Roby stanno facendo le prove. Crisi rientrata. Se di crisi si è trattato.



Fico-Tozzi:

Le foto di Raffaella e Gianluca insieme innamorati spariscono per qualche giorno dal profilo social della ex di Balotelli e subito scatta l'allarme. Che succede alla coppia Raffaella Fico e Gianluca Tozzi? Hanno rotto? Il tempo di fare ipotesi e i due festeggiano insieme il compleanno di lei e i social si riempiono di cuoricini e frasi d'amore. Anche questa “gufata” è stata davvero superata?



Clooney-Alamuddin:

George e Amal vivono vicini, ma divisi. E' l'ultimo pettegolezzo sulla vita coniugale della coppia più bella di Hollywood. Pare che l'avvocato sia impegnato nel lavoro e l'attore pure. Se si tratti di un periodo passeggero o ci sia qualcosa di più è presto per dirlo. Riusciranno le malelingue a portare sfortuna ai due?



Paltrow- Martin:

Che debbano divorziare è cosa risaputa. Da tempo si sono separati (si vocifera già dal 2013) e sono stati beccati con compagni e compagne diverse, eppure di allontanarsi pare non ne vogliano sapere. Gwyneth Paltrow e Chris Martin hanno addirittura festeggiato San Valentino insieme: sulla spiaggia di Malibu con i figli, l'attrice e il leader dei Coldplay passeggiavano mano nella mano. Ma che rottura è?