Antonio Cassano, vacanze romane in famiglia

Vacanze (social) romane per Antonio Cassano , la moglie Carolina Marcialis e i loro bambini. La famiglia ha trascorso qualche giorno nella capitale tra giri turistici, incontri speciali tra ex colleghi e una serata allo stadio Olimpico per assistere al match Roma-Barcellona. Fantantonio, che non appariva sull'Instagram della moglie dalla scorsa estate, sorride felice vicino ai suoi amori...

Sapeva che la Roma poteva rimontare in casa dopo la sconfitta dell'andata, e così è stato. Cassano, in vacanza nella capitale si è goduto la partita di Champions seduto al fianco dell'amico ed ex compagno di squadra Francesco Totti. Con loro c'erano anche altri grandi del calcio, Andrea Pirlo, Marco Materazzi e Paolo Maldini. Carolina, sempre al fianco di Antonio, ha scattato le foto di gruppo tra abbracci, chiacchiere e sorrisi. Ovviamente non poteva mancare un ricordo con il fuoriclasse Lionel Messi in posa con i piccoli Cassano, Christopher e Lionel (in onore al calciatore).



Nella Città Eterna la famiglia ha visitato il Colosseo e fatto un giro tra le vie del centro prima di tornare in Liguria, alla vita di sempre e lontano dai social.