Antonio Cassano marca stretto Carolina

Se Antonio Cassano abbia definitivamente appeso le scarpe al chiodo nessuno può saperlo. Intanto il calciatore è tornato in super forma e si gode l'amore della sua famiglia "Che basta e avanza", conferma lui. Sulle pagine del settimanale "Chi" Fantantonio, ospite ad un torneo a Portofino non perde occasione per abbracciare e baciare la sua Carolina Marcialis che ha appena firmato un contratto con il Rapallo Pallanuoto in serie A1...

Ha rifiutato offerte economicamente vantaggiose in Cina e con il Verona non è scattata la scintilla. Ma Antonio non si dispera e resta a casa con i figli Christopher, 6 anni, e Lionel, 4, in attesa della chiamata dalla squadra giusta, se mai arriverà. Al suo fianco c'è sempre Carolina che, dopo l'esperienza alla US Locatelli in serie A2, proprio in questi giorni ha firmato il tesseramento con il Rapallo Pallanuoto, avanzando in A1.



Ospiti al torneo organizzato in Liguria "Water Polo World-All Stars", la coppia e i figli si presentano con un look sportivo e più uniti che mai. Antonio marca stretto la moglie: le cinge la vita e le dà un bacio sulle labbra mentre sono appartati. Del resto Cassano lo ha sempre detto che la famiglia è la cosa più importante.