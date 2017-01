Antonio Cassano fuorigioco, la moglie si reinventa imbianchina

Camaleontica, Carolina Marcialis è una donna ricca di sorprese e di risorse. La possiamo trovare davanti allo specchio per un selfie hot e poi di corsa a preparare la una marmellata ai frutti di bosco come se nulla fosse. E non ultima su Instagram si propone in versione imbianchina, con tanto di rullo in mano. Nel frattempo il suo Antonio, ancora fuori rosa alla Sampdoria, si allena da solo nel centro di Bogliasco...

E' una donna decisa Carolina e non teme nessuno. Ama la sua vita, si prende cura dei suoi bimbi, difende dagli attacchi il marito, che in questo momento sta attraversando una situazione professionale difficile, e si divide tra le faccende domestiche senza mai dimenticare di essere una donna, e anche molto sexy.



L'avevamo lasciata mentre si scattava selfie in costume davanti allo specchio mettendo in primo piano la sua femminilità e la ritroviamo con la cugina intenta a imbiancare una camera da letto. L'energia non le manca e il sorriso nemmeno: si dà da fare con il rullo in mano e se la ride con la sua "socia" futtofare. Altro che impresa di imbianchini, insieme sono una squadra! Carolina è una donna d'altri tempi, la vera colonna di Antonio.