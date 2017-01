Antonella Mosetti, selfie in topless

Selfie bollente davanti allo specchio, addosso solo un paio di slip striminziti. L'estate di questa ex stellina di Non è la Rai è cominciata con sexy balletti, sfilate provocanti in due pezzi, scatti erotici sui profili social. Ma per ora da single. Avete riconosciuto l'audace e scatenata showgirl, ex di Aldo Montano? Si tratta di Antonella Mosetti, 39 anni tra pochi giorni.

Sempre al centro delle chiacchiere di quest'estate 2015, prima per la sua presunta storia con l'ex "tentatore" di Temptation Island Davide Farina (che la Mosetti ha detto di non conoscere) poi per i suoi balletti hot in una villa romana, la ex ragazza di Non è la Rai è molto attiva sui social e posta gli scatti delle sue giornate bollenti. Da una posa in bikini a un bagno in piscina, passando per sfilate e party, Antonella scatta selfie sempre più arditi. Il topless allo specchio non si vede, ma resta nella fantasia dei suoi fan...