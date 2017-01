Antonella Mosetti, selfie in lingerie bollente

10:45 - “Da domani si torna in palestra” cinguetta Antonella Mosetti mentre si fa un selfie davanti allo specchio. Biancheria intima nera, capelli sciolti sulle spalle, aria intrigante e fisico perfetto. Saluta il periodo delle feste e dei bagordi annunciando i buoni propositi per tenersi in linea, in realtà la ex di Non è la Rai, fidanzata con il calciatore del Pavia Alessandro Corvesi, è già in splendida forma.

Reggiseno a balconcino, occhiali da sole e posa sexy e sensuale, la Mosetti ha abituato i follower ai suoi scatti provocanti ed erotici. Da quando è fidanzata con il 26enne Alessandro ha ritrovato la serenità e il sorriso. “Facciamo l'amore tutti i giorni, anche dieci volte durante la settimana” aveva dichiarato al settimanale Chi la coppia. “Lui è più giovane di me anagraficamente, ma di testa è un cinquantenne galante che sa amare e rispettare. La "pischella" tra i due sono io” aveva detto. Eppure tra selfie hot e foto casalinghe sul suo profilo social di Alessandro non c'è traccia.