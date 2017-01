Antonella Mosetti e Aldo Montano di nuovo insieme?

Una casa per tre, quindi, numero perfetto come scrive Asia, o almeno così pare, visto che per ora non c'è nessuna conferma. Antonella dal canto suo non si pronuncia e sul suo Twitter continua a postare scatti super sexy in versione single.

Di recente, in un'intervista, la showgirl aveva detto che con Aldo Montano (il campione di scherma con cui ha vissuto sette anni) aveva toccato il cielo con un dito e che ora per lei era "difficile lasciarsi andare con un altro uomo".

Adesso il cielo però sembra di nuovo vicino vicino e nella nuova casa, dove pare che la Mosetti e la figlia si stiano trasferendo, c'è anche lui, il campione olimpico, che Antonella non ha mai dimenticato.