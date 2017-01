Antonella Mosetti: "Dopo Aldo Montano con gli uomini ho un blocco"

Ha un fisico da ragazzina, tonico, asciutto e con tutte le forme al loro posto, e ad agosto spegnerà ben 40 candeline. Antonella Mosetti, ex ragazza di "Non è la Rai" di anni ne dimostra almeno 10 di meno. E in bikini sul suo Twitter sfoggia le sue curve bollenti. "Quest'estate non mi ferma nessuno" dice la showgirl, che è da poco tornata single e si gode la sua "seconda giovinezza", ma che dopo Aldo Montano con gli uomini ha "un blocco"...

Eh sì perché dopo la fine della sua love story con un baby calciatore di Pavia, Alessandro Corvesi, 26 anni adesso la bella Mosetti è tornata sul mercato: "Dicono che scelgo solo toy boy... ma se ho buon gusto che ci posso fare? ", dice la showgirl: "Perché devo uscire con un 50enne se mi capita un bel ragazzo, la vita va vissuta".

E lei, che in questo momento sta vivendo la sua seconda giovinezza la vita, a cominciare dall'estate, la vuole proprio vivere al massimo. Prima sarà in Sardegna, poi a Ibiza e Formentera e quindi una settimana a Saint -Tropez: "Questa estate non mi ferma nessuno".



Ma in quanto a uomini, toy boy a parte (le ultime due love story sono state con uomini più giovani di lei, ndr) la Mosetti sembra piuttosto esigente: "Con Aldo (Montano, il campione id scherma con cui ha vissuto 7 anni, ndr) ho toccato il cielo con un dito e ora è difficile che mi lasci andare.. ho come un blocco e non voglio perdere tempo con gli uomini".

Di una cosa però è certa: "Se non sono innamorata, niente sesso".

In quanto al traguardo dei 40 anni per Antonella, che di anni se ne sente 29/30, un po' di paura c'è, ma niente panico: "Quando lavoravo con Giletti mi chiamavano The body, e devo dire che ancora oggi mi difendo bene". Superare la soglia degli anta per lei sarà... una passeggiata.