Antonella Mosetti: “Con Gabriel potrei anche fare un figlio”

“Con Gabriel ci siamo inquadrati subito, è una persona talmente dolce e carina che ricorda gli uomini di una volta. È diverso dal prototipo di chi mi corteggia, cioè il riccone con i soldi, maleducato, che ti vuole comprare. Gabriel è speciale. Sono all’antica nel corteggiamento, anche se dal mio aspetto non si direbbe. Mi ha detto: “Ti vengo a prendere e ti porto a cena dove vuoi”, non: “Ci vediamo in quel locale”, così mi ha conquistata” racconta la Mosetti.



Il Natale di Antonella con Gabriel sarà sorprendente: “Quest’anno sono felice con Gabriel. Arriverà la sua famiglia, andremo in giro a salutare gli amici. Ho trovato uno zingaro come me, ma a questo giro potrei fare il figlio maschio”.